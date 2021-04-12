Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

Здание Невской мануфактуры загорелось в понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС, а двое его коллег пострадали.
- Сообщение о пожаре поступило в 12:35.
- Изначально площадь пожара оценивалась в 200 кв. м, однако позднее огнем оказались охвачены 10 тыс. кв. м — пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям.
- Примерно через два часа после начала пожара в главке МЧС сообщили, что в здании по всей площади горят четыре этажа, а кровля и перекрытия между ними рухнули.
- Пожару присвоили пятый — максимальный — ранг сложности. В борьбе с огнем задействовали 300 человек и несколько десятков единиц техники, в том числе - вертолет.
- Во время разведки погиб специалист МЧС из звена газодымозащитной службы, двое его коллег пострадали — мужчин отрезало от выхода огнем, когда они помогали персоналу покинуть горящее здание. У выживших, по данным источника ТАСС, обожжено 40–50% поверхности тела.
- Из здания эвакуировали 40 человек, работавших в нем, двум из них потребовалась госпитализация.
- Причины возникновения пожара пока не известны. Проверки в связи с произошедшим начали прокуратура и Следственный комитет.
- Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в здании мануфактуры выявили нарушения требований пожарной безопасности.
- Невская мануфактура располагается на месте фабрики шерстяных изделий, основанной в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее его переименовали в "Красный ткач".
- В 1992 году предприятие получило название ОАО "Невская мануфактура". Занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна. Сейчас часть здания сдается в аренду.
- Комплекс Невской мануфактуры признан объектом культурного наследия регионального значения.