Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей Невской мануфактурой нет

При этом передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности продолжает работать

Читать полностью