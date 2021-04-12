Вертолет начал тушение горящей Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Вертолет начал тушение горящего здания Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщил начальник петербургского главка МЧС Алексей Аникин.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

На эту тему

"Привлекли авиацию, все силы и средства задействованы для тушения, сейчас будет один вертолет работать", - сказал он журналистам.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, вертолет с водосливным устройством уже подлетел к горящему зданию.

Источник в экстренных службах сообщил, что в помещении раздаются хлопки.

По данным ГУ МЧС, угрозы обрушения всех конструкций здания уже нет.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, ведомство начало доследственную проверку после случившегося. На место пожара выехала следственно-оперативная группа. Ранее проверку также начала прокуратура Петербурга.

Возгорание в здании Невской мануфактуры произошло в понедельник днем. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. При тушении пожара погиб один пожарный, еще двое получили ожоги и госпитализированы.

В новость внесены изменения (15:29 мск) - добавлен комментарий СК.