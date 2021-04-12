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СМИ: в результате стрельбы у больницы в Париже погиб человек

По информации телеканала BFM, стрелявший скрылся с места преступления
© EPA/IAN LANGSDON, архив

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы, открытой в понедельник неизвестным рядом с одной из парижских больниц. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, погибший - мужчина, раненая - женщина, сотрудник службы безопасности госпиталя. Она находится в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся с места преступления. По свидетельству очевидцев, было сделано около шести выстрелов.

Инцидент произошел у частной больницы имени Анри Дюнана в 16-м округе на западе Парижа. На данное время причины и обстоятельства инцидента неизвестны. Больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста.

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