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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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Площадь пожара в здании Невской мануфактуры выросла до 10 тыс. кв. м

Кровля и перекрытия обрушились на площади 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара, произошедшего в здании Невской мануфактуры, выросла в 2,5 раза - с 4 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Площадь пожара увеличилась до 10 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС в свою очередь сообщили, что кровля и перекрытия обрушились в горящем здании на площади 1,5 тыс. кв. м. 

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас в здании продолжается пожар, из окон видно пламя.

Пожар в здании Невской мануфактуры возник в понедельник днем. При его тушении погиб один пожарный, еще двое получили ожоги и госпитализированы.

К тушению привлечена авиация.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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