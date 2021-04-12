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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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В здании Невской мануфактуры в Петербурге нарушались требования пожарной безопасности

По данным источника, специалисты во время проверки выявили отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты

ТАСС, 12 апреля. Нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в ходе проверки в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, где в понедельник произошел крупный пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"В здании были довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности, среди которых отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, в том числе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и дымоудаления. Их выявили сотрудники Госпожнадзора в ходе плановой проверки. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд", - сказал источник.

По его словам, в горящей части здания было производство лодок. "По предварительной информации, там было много горючих материалов, что в том числе могло способствовать столь стремительному распространению огня", - добавил собеседник агентства.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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