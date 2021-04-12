В Москве застрелили посетителя фитнес-клуба

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В фитнес-клубе на Авиационной улице неизвестный застрелил посетителя из неустановленного оружия и скрылся", - сказал собеседник агентства.

По словам источника в правоохранительных органах, причиной убийства стал конфликт между посетителями.

"По предварительным данным, убийство было совершено из боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. После ссоры с потерпевшим он достал оружие и расстрелял своего оппонента. Марка пистолета-пулемета устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Согласно закону "Об оружии", свободная продажа оружия подобного типа в РФ запрещена.

Сейчас ведется розыск стрелявшего.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия в фитнес-клубе возбуждено уголовное дело по двум статьям - убийство и незаконный оборот оружия. Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия.

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