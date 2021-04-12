Матери и отчиму девочки из Ростовской области предъявлено обвинение в истязании ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение матери и отчиму девочки из города Новошахтинска Ростовской области. Их обвиняют в истязании ребенка, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщается в понедельник на сайте СК России.

3 апреля сотрудники полиции изъяли из семьи ребенка с признаками побоев и передали в медицинское учреждение. 5 апреля суд арестовал на два месяца мать девочки и ее отчима. По версии следствия, женщина совместно с супругом систематически наносили побои ребенку 2014 года рождения. Ежедневно они связывали ей руки и ноги веревками и колготками, тем самым ограничивая свободу ее передвижения.

"Следственными органами СК РФ по Ростовской области предъявлено обвинение 24-летней жительнице Новошахтинска и ее 23-летнему супругу в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщали, что в отношении пары возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Также сообщалось, что ход организованной по данному факту проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах произошедшего.

Кроме того, проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов профилактики, родителей и отчима, проводит прокуратура Ростовской области, сообщали в пресс-службе надзорного ведомства.