Пострадавшие при тушении Невской мануфактуры пожарные находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Состояние двух пожарных, пострадавших при тушении пожара и спасении людей в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Пострадавшие - 30-летний замначальника 64-й пожарной части и 31-летний пожарный 25-й пожарной части. Их состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оба получили серьезные ожоги до 50% поверхности тела. 31-летний командир звена, по предварительным данным, погиб от обширных ожогов, которые получил из-за выброса пламени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, звено газодымозащитной службы обеспечивало вывод людей из здания, в этот момент произошел выброс пламени. Как пояснили ТАСС в экстренных службах, пожарные были практически отрезаны огнем от выхода, двум из них удалось выбраться, третий погиб на месте.