СК возбудил дело из-за смерти сотрудника МЧС при пожаре в Невской мануфактуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после пожара в Невской мануфактуре. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, во время пожара пострадали двое сотрудников МЧС, а поиски еще одного продолжаются. При этом ранее в МЧС сообщали, что во время тушения пострадали двое пожарных и один погиб.