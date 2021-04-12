{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Обновлено 

СК возбудил дело из-за смерти сотрудника МЧС при пожаре в Невской мануфактуре

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела на контроль в центральном аппарате
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после пожара в Невской мануфактуре. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На эту тему
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, во время пожара пострадали двое сотрудников МЧС, а поиски еще одного продолжаются. При этом ранее в МЧС сообщали, что во время тушения пострадали двое пожарных и один погиб.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Источник: судьба одного из сотрудников Невской мануфактуры неизвестна
Площадь пожара на предприятии составила 10 тыс. кв. м,
Читать полностью