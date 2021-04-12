В МЧС опровергли информацию о гибели второго пожарного при тушении Невской мануфактуры

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Информация о гибели второго пожарного, пострадавшего при тушении здания Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Пошла информация о том, что скончался второй сотрудник. Данная информация не соответствует действительности, оба сотрудника находятся в больнице", - сказали в пресс-службе.

По данным источника в экстренных службах, пострадавшие - 30-летний замначальника 64-й пожарной части и 31-летний пожарный 25-й пожарной части, их состояние тяжелое, они находятся в реанимации. По словам источника, оба получили серьезные ожоги до 50% поверхности тела. 31-летний командир звена, по предварительным данным, погиб от обширных ожогов, которые получил из-за выброса пламени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, звено газодымозащитной службы обеспечивало вывод людей из здания, в этот момент произошел выброс пламени. Как пояснили ТАСС в экстренных службах, пожарные были практически отрезаны огнем от выхода, двум из них удалось выбраться, третий погиб на месте.