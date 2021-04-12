Прокуратура Парижа начала расследование в связи с убийством человека у больницы

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Парижа открыла расследование в связи с убийством и покушением на убийство после того, как неизвестный расстрелял двух человек у входа в частную клинику в XVI округе французской столицы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в прокуратуре.

"Начато расследование по факту убийства и покушения на убийство", - сообщил представитель прокуратуры. Он уточнил, что пока нет оснований передавать дело антитеррористической прокуратуре, расследование ведет уголовное подразделение судебной полиции. Он также не смог уточнить подробности относительно личности погибшего.

Ранее неизвестный расстрелял двух человек у входа в частную клинику имени Анри Дюнана в XVI округе на западе Парижа. Эта клиника принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста. Один из пострадавших погиб - нападавший выстрелил ему дважды в голову, когда он лежал на земле. Другая пострадавшая - сотрудница службы безопасности клиники - находится в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, стрелявший действовал хладнокровно и скрылся с места преступления пешком, а через 500 м сел на скутер. Пока нет информации о его личности, он был одет в черное, голову скрывал капюшон.