{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Обновлено 

Источник: судьба одного из сотрудников Невской мануфактуры неизвестна

Площадь пожара на предприятии составила 10 тыс. кв. м,
© Илья Выдревич/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Судьба одного работника Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге неизвестна. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

На эту тему
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"В данный момент судьба одного работника неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался днем в понедельник, его площадь составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. В результате пожара погиб один пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации.

Прокуратура и СК начали проверки. По данным источника ТАСС, в ходе плановой проверки в здании Невской мануфактуры сотрудники Госпожнадзора выявили нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд.

Теги
РоссияПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
В полицию Москвы заявили о пропаже первого пресс-секретаря Лукашенко Александра Федуты
Заявление подали в Пресненский отдел МВД
Читать полностью