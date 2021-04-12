Источник: судьба одного из сотрудников Невской мануфактуры неизвестна

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Судьба одного работника Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге неизвестна. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"В данный момент судьба одного работника неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался днем в понедельник, его площадь составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. В результате пожара погиб один пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации.

Прокуратура и СК начали проверки. По данным источника ТАСС, в ходе плановой проверки в здании Невской мануфактуры сотрудники Госпожнадзора выявили нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд.