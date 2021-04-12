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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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Причиной пожара на Невской мануфактуре могло стать короткое замыкание в электрощитовой

По первоначальным данным, возгорание возникло именно в электрощитовой, отметил представитель экстренных служб
© Валентин Егоршин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание в электрощитовой могло стать причиной пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб.

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Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Рассматривается версия короткого замыкания. По первоначальным данным, возгорание возникло именно в электрощитовой. Работники побежали за огнетушителем, а когда вернулись, там все было в дыму и было открытое горение. Огонь распространился по деревянным перекрытиям", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в здании хранились лакокрасочные изделия, необходимые для производства лодок.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался днем в понедельник, его площадь составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При тушении пожара погиб один пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Судьба одного работника Невской мануфактуры неизвестна.

Прокуратура и СК начали проверки. По данным источника ТАСС, в ходе плановой проверки в здании Невской мануфактуры сотрудники Госпожнадзора выявили нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка показала, что нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд.

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РоссияПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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