{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Убитым в фитнес-клубе в Москве оказался вор в законе Альберт Рыжий

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 апреля./ТАСС/. Мужчиной, которого убили в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве, оказался криминальным авторитетом Али Гейдаровым, известным по прозвищу Альберт Рыжий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Как удалось установить, по предварительным данным, убитым оказался 40-летний Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гейдаров занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге.

В понедельник неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, после убийства мужчины в фитнес-клубе возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия.

Теги
Россия
В полицию Москвы заявили о пропаже первого пресс-секретаря Лукашенко Александра Федуты
Заявление подали в Пресненский отдел МВД
Читать полностью