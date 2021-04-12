Начальника отдела предприятия в Рязани обвиняют в третьем коррупционном преступлении

ТАСС, 12 апреля. Следователи выявили новый эпизод в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий Рязани. В общей сложности мужчина незаконно получил более 15 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области

Следователи 12 марта возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения одного из крупных предприятий в Рязани. С 2017 года обвиняемый через посредника частями получил от директора саратовской коммерческой организации взятку в размере около 10 млн рублей за беспрепятственное заключение ежегодных договоров поставки продукции организации на рязанское предприятие.

"В рамках расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого - коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ).По данным следствия, в период с 1 июля 2009 года по 28 апреля 2015-го обвиняемый через посредников получил незаконное вознаграждение от директора саратовской организации в размере почти 5,6 млн рублей за оказание помощи в беспрепятственном заключении договоров поставки продукции с указанной организацией", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, дополнительный эпизод выявили в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.