Огонь с горящей мануфактуры в Петербурге перекинулся на кровлю соседнего здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Огонь перекинулся с горящей Невской мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом трехэтажное здание на улице Тельмана.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время горение наблюдается на кровле здания.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался днем в понедельник, его площадь составляет 10 тыс. кв. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Судьба одного работника Невской мануфактуры неизвестна.

Прокуратура Петербурга по факту инцидента начала проверку, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Локализация пожара пока не объявлена.