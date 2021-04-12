При обрушении склада на Ставрополье погиб человек

ПЯТИГОРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Неэксплуатируемое складское помещение разрушилось на Ставрополье, один человек погиб, еще один находится под завалами. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"12 апреля в пос. Неженский, ул. Тепличная, 46, [произошло] обрушение несущих конструкций в неэксплуатируемом складском помещении, в результате обрушения один человек погиб, один находится под завалами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают 25 человек и шесть единиц техники.