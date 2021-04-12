К тушению пожара в Невской мануфактуре привлекли военные вертолеты

ТАСС, 12 апреля. Два вертолета Ми-8 привлекли к тушению пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что военные уже приступили к ликвидации огня. Там сообщили, что в 17:30 для тушения пожара с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17:46 вылетел для тушения пожара с петербургского аэродрома Левашово.