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В Махачкале ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного дома

Площадь пожара составляет 200 кв. м

МАХАЧКАЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытый огонь на крыше многоквартирного дома в Махачкале. Пострадавших нет, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что эвакуировано около 150 человек.

"В 18:01 [объявлена] ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в МЧС по Дагестану, площадь пожара составляет 200 кв. м.

Всего на ликвидацию пожара привлечены 90 человек и 28 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 46 человек и 15 единиц техники.

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