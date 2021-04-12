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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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Из горящего хостела рядом с Невской мануфактурой эвакуировали 50 человек

На тушение этого здания передислоцировали 11 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Огонь из-за сильного ветра перекинулся с Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге на соседнее здание - хостел, из которого эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

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Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу: Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв. м, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в администрации Невского района Петербурга, власти подготовились к эвакуации людей из соседних зданий. "Для эвакуации все подготовлено, но пока необходимости в ней нет", - сказала представитель администрации. Ранее в районе развернули пункты временного размещения и ввели режим повышенной готовности.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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