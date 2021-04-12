Первый замминистра образования Ставрополья подозревается в превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра образования Ставропольского края, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" в отношении первого замминистра образования края", - сказал источник.

Пресс-служба краевого ГУ МВД России, не называя имени и должности, сообщает, что в 2016 году должностное лицо регионального госучреждения дало указание ректору одного из образовательных учреждений региона сделать фиктивный договор, датированный 2015 годом, о сетевом взаимодействии между двумя ставропольскими колледжами.

"Подобные незаконные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, выразившихся в необоснованном отвлечении средств в 2,6 млн рублей, выделенных в 2016 году из бюджета Ставропольского края на проведение инновационных и опытно-экспериментальных работ", - сказано в сообщении.