Тушение пожара в Невской мануфактуре осложняет сильный ветер

ТАСС, 12 апреля. Пожарные вынуждены постоянно менять направление тушения огня в здании Невской мануфактуры в Петербурге из-за сильного ветра. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"С учетом высокой ветровой нагрузки и постоянно меняющегося направления ветра пожарно-спасательные подразделения регулярно передислоцируют силы и средства с различных направлений", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что тушение пожара осложняют также конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания. Всего к тушению пожара привлечено более 300 человек и почти 70 единиц техники. Также работает вертолет Ка-32, он сбросил свыше 30 тонн воды. Кроме того, к тушению привлечены два военные вертолета Ми-8.