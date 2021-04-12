В полицию Москвы заявили о пропаже первого пресс-секретаря Лукашенко Александра Федуты

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Первый пресс-секретарь Александра Лукашенко Александр Федута пропал в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на понедельник в полицию поступило сообщение о пропаже без вести Александра Федуты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявление было подано в Пресненский отдел МВД.

56-летний Александр Федута еще в 1994 году стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, а спустя 11 лет написал первую его политическую биографию.

Перед президентскими выборами 2010 года Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, он был задержан 20 декабря в Минске силовиками и заключен в следственный изолятор КГБ. 11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести. 8 апреля 2011 года он был освобожден под подписку о невыезде. 20 мая 2011 года Александр Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Также Федута является одним из авторов "Большой Российской энциклопедии".