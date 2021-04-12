Число заразившихся норовирусом школьников в райцентре Карелии увеличилось до 76

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 апреля. /ТАСС/. Число обратившихся к медикам школьников карельского города Олонец, где в конце прошлой недели выявили вспышку норовируса, выросло с 59 до 76. Об этом в понедельник сообщили на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

"В МКОУ Олонецкая СОШ №1 зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции, на 12.04.2021 зарегистрировано 77 больных, из них 76 учащихся начальной школы, один взрослый (школьная буфетчица). Проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Сейчас все ученики начальных классов учреждения переведены на дистанционное обучение. По информации районной администрации, в учебных помещениях провели заключительную дезинфекцию. Как сообщили ТАСС в министерстве образования республики, дети смогут вернуться в классы на занятия после того, как будут устранены все предписания Роспотребдзора, о более конкретных сроках в ведомстве не сообщили.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в олонецкой СОШ №1 8 апреля, сообщалось, что заболевшие переносят болезнь в легкой форме и госпитализация никому не требуется. По факту случившегося следственные органы и прокуратура республики проводят проверку. На место для консультаций выезжали главный педиатр и главный инфекционист Карелии.