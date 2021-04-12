Суд лишил Марию Максакову возможности вернуть элитное нежилое помещение в Москве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отклонил гражданский иск вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой, которая требовала признать недействительной доверенность, выданную ранее Вороненкову на право распоряжаться ее элитным нежилым помещением на Пресненской набережной. Как уточнили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда, решение пока не вступило в силу.

"Суд отказал в удовлетворении требований истицы о признании недействительной доверенности, выданной ей частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Ивченко А. В., которой она уполномочила Вороненкова управлять, распоряжаться принадлежащим ей нежилым помещением общей площадью 189 кв. метров", - сказала собеседница агентства.

Если бы районный суд признал доверенность недействительной, то Максакова могла бы отменить сделку покойного мужа, который ранее продал спорное помещение в центре столицы за долги, рассказал в свою очередь ТАСС источник, знакомый с требованиями истицы. По его словам, речь идет об элитном нежилом помещении на Пресненской набережной в доме 8, стр. 1, которое находится между деловыми комплексами "Башня на набережной" и "Башня Империя" в деловом центре "Москва-Сити".

Другие иски

Пресненский суд Москвы 13 ноября 2019 года удовлетворил исковые требования Максаковой к ее мужу Далхату Халаеву и нынешнему владельцу оспариваемой столичной квартиры Мурату Мержоеву о признании недействительным договора дарения в полном объеме.

Судебное разбирательство длилось около года. В исковых требованиях Максакова просила признать недействительными договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной общей площадью 260 кв. метров и доверенность, выданную ее адвокату Магомеду Евлоеву, который занимался оформлением оспариваемой в суде недвижимости, в связи с ее подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки, а также вернуть ей жилое помещение. Суд объединил эти иски в одно производство. В ходе судебных слушаний представитель Максаковой настаивал на незаконности сделки с недвижимым имуществом. Представители Мержоева заявили о подложности доказательств.

Районный суд в конце марта этого года снял обеспечительные меры с квартиры на Краснопресненской набережной, которая была арестована в рамках рассмотрения этих двух гражданских исков вдовы Вороненкова.

Преображенский суд Москвы 21 декабря 2018 года отклонил еще один иск Максаковой, которая оспаривала у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую столичную квартиру.