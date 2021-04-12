На Ставрополье возбудили дело после гибели мужчины при обрушении склада

ПЯТИГОРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Ставрополье из-за гибели мужчины после обрушения неэксплуатируемого складского помещения. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, 12 апреля в поселке Нежинском, на улице Тепличной, 46, произошло обрушение несущих конструкций в неэксплуатируемом складском помещении, в результате обрушения один человек погиб, один находится под завалами.

По данным следствия, трое мужчин прибыли для разбора здания, в процессе чего произошло его обрушение. Они оказались под завалами. Один из них от полученных травм умер, второй выбрался самостоятельно, поиски третьего продолжаются.

Отмечается, что следователь СК РФ прибыл на место происшествия и осматривает его, после чего будут назначены судебные экспертизы.