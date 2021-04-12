Более 240 тонн воды сбросили авиацией на горящее здание Невской мануфактуры в Петербурге

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вертолеты МЧС России и Минобороны сбросили на здание Невской мануфактуры, которое горит на площади 10 тыс. кв. м, более 240 тонн воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Тушение пожара на Невской мануфактуре продолжается, площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Вертолетами МЧС РФ и Минобороны совершено 49 сбросов воды общим объемом более 240 тонн", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что к ликвидации последствий привлекается более 350 человек и 73 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на месте пожара работает вертолет Ка-32, он сбросил свыше 30 тонн воды. Кроме того, к тушению привлекли два военных вертолета Ми-8.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался днем в понедельник, его площадь составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При тушении пожара погиб один пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Судьба одного работника Невской мануфактуры неизвестна.

Комплекс построек Невской мануфактуры (фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"), относящихся ко второй половине XIX века, является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.

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