Тело погибшего нашли на месте пожара на Невской мануфактуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего на месте пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

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"На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело", - сказал представитель ведомства, добавив, что личность погибшего устанавливается.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался в понедельник днем, площадь возгорания составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

В МЧС сообщали, что при тушении возгорания двое пожарных получили ожоги, один погиб. Судьба одного работника Невской мануфактуры неизвестна. Пожар из-за сильного ветра перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, его тушение продолжается.