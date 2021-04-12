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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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Тело погибшего нашли на месте пожара на Невской мануфактуре

Личность погибшего пока не установили
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего на месте пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

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"На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело", - сказал представитель ведомства, добавив, что личность погибшего устанавливается.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался в понедельник днем, площадь возгорания составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

В МЧС сообщали, что при тушении возгорания двое пожарных получили ожоги, один погиб. Судьба одного работника Невской мануфактуры неизвестна. Пожар из-за сильного ветра перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, его тушение продолжается.

 

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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