Пожар в Матвеевском лесу в Москве потушили

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Возгорание в Матвеевском лесу на западе Москвы ликвидировано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером в Матвеевском лесу горели мусор и трава на площади 200 кв. м. Причины пожара будут устанавливаться.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, на открытой площадке между улицами Минской и Староволынской происходило возгорание на общей площади 200 погонных м, сведений о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (21:36 мск) - добавлены подробности по тексту.