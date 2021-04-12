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Обновлено 

Пожар в Матвеевском лесу в Москве потушили

Площадь пожара составила 200 кв. м

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Возгорание в Матвеевском лесу на западе Москвы ликвидировано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером в Матвеевском лесу горели мусор и трава на площади 200 кв. м. Причины пожара будут устанавливаться. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, на открытой площадке между улицами Минской и Староволынской происходило возгорание на общей площади 200 погонных м, сведений о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (21:36 мск) - добавлены подробности по тексту.

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