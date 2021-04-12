Число пострадавших сотрудников МЧС при пожаре на мануфактуре в Петербурге выросло до трех

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге сотрудников МЧС увеличилось с двух до трех человек, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Пострадали три сотрудника МЧС: двое получили травмы тяжелой степени, один - легкой", - говорится в сообщении.

Всего при пожаре пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы.

"Четыре человека госпитализированы: в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе (один человек - в тяжелом состоянии) и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России (один человек - в тяжелом состоянии, два человека - легкопораженные), амбулаторная помощь оказана одному человеку", - говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ. Еще один человек погиб.

В Минздраве отметили, что на месте пожара работают 12 бригад скорой медицинской помощи.

На место тушения приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он ознакомится с ходом работы по ликвидации горения и оценит состояние объекта, сообщили в пресс-службе главы города.