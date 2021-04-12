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В Пензе продлили арест всем участникам драки в Чемодановке до 6 июля

В участии в массовых беспорядках обвиняются 28 человек

ПЕНЗА, 12 апреля. /ТАСС/. Пензенский областной суд продлил до 6 июля срок содержания под стражей всех участников драки в Чемодановке. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

"Срок содержания под стражей продлен до 6 июля", - отметила собеседница агентства.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами.

Фигурантами дела являются 28 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, одного из фигурантов обвиняют также в убийстве, еще одного - в покушении на убийство. Уголовное дело рассматривает коллегия из трех судей.

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