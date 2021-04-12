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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Состояние пострадавших при тушении Невской мануфактуры пожарных крайне тяжелое

Их ввели в медикаментозную кому

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Двое пожарных, которые пострадали при тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, находятся в крайне тяжелом состоянии и введены в медикаментозную кому. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в медицинских кругах.

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Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"По последним данным, двое пожарных находятся в крайне тяжелом состоянии. Они введены в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела", - сказал собеседник агентства. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.

Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что при пожаре пострадали трое пожарных - двое получили травмы тяжелой степени, один - легкой.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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