Состояние пострадавших при тушении Невской мануфактуры пожарных крайне тяжелое

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Двое пожарных, которые пострадали при тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, находятся в крайне тяжелом состоянии и введены в медикаментозную кому. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в медицинских кругах.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"По последним данным, двое пожарных находятся в крайне тяжелом состоянии. Они введены в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела", - сказал собеседник агентства. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.

Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что при пожаре пострадали трое пожарных - двое получили травмы тяжелой степени, один - легкой.