Беглов сообщил, что здание Невской мануфактуры в Петербурге необходимо восстановить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Поврежденное в результате пожара здание Невской мануфактуры в Петербурге необходимо восстановить, заявил губернатор города Александр Беглов, находящийся на месте тушения пожара.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Губернатор заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Он подчеркнул, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", возможно только восстановление", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Промышленный комплекс на Октябрьской набережной существует со второй половины XIX века, в этом месте располагалась фабрика товарищества шерстяных изделий "Торнтон". Сохранившиеся на территории исторические здания, включая главный производственный корпус с водонапорной башней, дом владельца, дымовая труба и еще несколько построек признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Ранее в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сказали, что при внешнем осмотре здания зафиксировано обрушение кровли и перекрытий, обугленные стены, открытое горение. Поскольку пожар еще не потушен и доступ на территорию ограничен, заключение о состоянии памятников пока не сформировано полностью. КГИОП подготовлено заявление в УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга об ущербе историческим зданиям.

"От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается", - привела пресс-служба Смольного слова Беглова. Он также отметил, что подобные случаи - повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются объектами культурного наследия.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался в понедельник днем, площадь возгорания составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. Тушение пожара продолжается.

В новость внесены изменения (23:04 мск) - добавлена информация о памятнике и его состоянии.