Пожар в здании Невской мануфактуры в Петербурге локализовали

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожар в горящем здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге локализовали на площади 10 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, здание виде буквы П, пожар начался в его центральной части, потом перекинулся на левую часть здания, внутри которого была высокая температура, при которой тушение было почти невозможно. Затем по кровле из-за ветра огонь перекинулся на кровлю хостела и пристройку с мастерской. Кроме того, с самого начала пожара тушение осложнялось нехваткой источников воды.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался в понедельник днем. Пожару присвоили максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Тушение пожара продолжается.

При тушении пожара погиб один пожарный, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, они введены в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.