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Автомобиль загорелся на МКАД после столкновения с мачтой освещения

В районе пересечения с Таллинской улицей перекрыли две полосы движения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Автомобиль наехал на мачту освещения и загорелся в районе пересечения МКАД с Таллинской улицей. В районе ДТП перекрыты две полосы движения, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне МКАД (65-й километр, в районе пересечения с Таллинской ул.) автомобиль наехал на мачту освещения и загорелся. Перекрыты две полосы движения. Пожалуйста, по возможности, объезжайте данный участок", - говорится в публикации.

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