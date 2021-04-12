Автомобиль загорелся на МКАД после столкновения с мачтой освещения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Автомобиль наехал на мачту освещения и загорелся в районе пересечения МКАД с Таллинской улицей. В районе ДТП перекрыты две полосы движения, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне МКАД (65-й километр, в районе пересечения с Таллинской ул.) автомобиль наехал на мачту освещения и загорелся. Перекрыты две полосы движения. Пожалуйста, по возможности, объезжайте данный участок", - говорится в публикации.