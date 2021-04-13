Суд вынесет приговор двум пожарным по делу о гибели их коллег при тушении пожара в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы во вторник, как ожидается, вынесет приговор бывшему начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрию Ширлину и бывшему сотруднику московского главка МЧС Сергею Барсукову. Их обвиняют в халатности при тушении пожара на складе с пластиковыми цветами на Амурской улице в сентябре 2016 года, где при обрушении кровли погибли восемь пожарных.

Оглашение приговора должно было состояться 8 апреля, но его перенесли на 12:00 13 апреля, сообщили ТАСС в Преображенском суде. В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Ширлина к шести годам колонии, Барсукова - к пяти. Максимальное наказание по статье УК РФ "Халатность" составляет семь лет лишения свободы. Иски к обвиняемым на общую сумму более 5 млн рублей заявили трое потерпевших.

Версия следствия

Ширлин был пятым руководителем тушения пожара на Амурской улице, Барсуков возглавлял штаб пожаротушения. По версии следствия, они не изучили обстановку на пожаре, не провели разведку и без крайней необходимости направили пожарных на крышу горящего здания, предел огнестойкости которого истек.

По данным следствия, от пожарных поступали сведения о начинающемся обрушении, но Ширлин их проигнорировал, в результате чего из-за высокой температуры конструкции кровли прогорели, произошло обрушение перекрытий и восемь пожарных, находившихся на крыше, упали и погибли. Следствие считает, что необходимости работать на кровле не было, так как пожарные в тот момент никого не спасали и никакую серьезную угрозу не предотвращали.

Ширлину и Барсукову обвинение в халатности было предъявлено лишь в декабре 2018 года, летом 2019 года Преображенский суд приступил к рассмотрению дела.

Позиция защиты

Как сообщил адвокат Ширлина Руслан Голенков, на момент прибытия его подзащитного на кровле уже работали пожарные. Но внезапно произошел выброс аммиака, от которого пострадал один из них. "Для руководителя тушения пожара наличие в здании этого взрывоопасного вещества стало полной неожиданностью. Дело в том, что собственники склада в нарушение закона "О пожарной безопасности в городе Москве" никого не предупредили, что внутри есть компрессорная установка с аммиаком. В связи с этим силы пожарных, согласно действовавшему на тот момент порядку тушения пожара, были брошены на предотвращение возможного взрыва", - пояснил адвокат. Ширлин поставил задачу начальнику боевого участка (на кровле) полковнику Александру Юрчикову с помощью тепловизора установить границу зоны горения и, отступив от нее на порядка 15 метров, создать противопожарный разрыв, чтобы огонь не распространился на компрессорную. После этого пожарные должны были покинуть кровлю. Но она рухнула.

Пожарные и эксперты не исключают, что к обрушению мог привести взрыв, в том числе аммиачно-воздушной смеси, чего огнеборцы предвидеть не могли. На это указывает характер обрушения кровли, которая сначала выгнулась вверх. При этом в ходе следствия эта версия не исследовалась, сообщил адвокат. По его словам, никаких докладов от начальников боевых участков о начинающемся обрушении также не поступало, а доводы следствия основаны исключительно на показаниях одного свидетеля, который сообщил о падении стеллажей для товаров внутри склада в 100 метрах от места, где в дальнейшем рухнула кровля.

Адвокат также сообщил, что Ширлин и Барсуков не могли знать о потере огнестойкости несущих конструкций, так как на данный момент никакой методики, позволяющей провести на месте пожара такую оценку, не существует. Кроме того, пожарные утверждают, что администрация склада представила в штаб пожаротушения план БТИ, который содержал сведения о конструктивных элементах здания без учета проведенных перепланировок в 2012 году. Также на складе отсутствовали системы автоматического пожаротушения и дымоудaления, а в покрытии кровли использовались горючие материалы. Эти нарушения способствовали стремительному развитию пожара и затруднили работу пожарных. Голенков обратил внимание, что собственники здания не были привлечены к уголовной ответственности, хотя изначально дело было возбуждено по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

Комментарий МЧС

Сразу после пожара в МЧС России заявили, что пожарные ценой собственной жизни предотвратили взрыв 60 кг аммиака, проявив героизм и мужество. За это указом президента РФ они были награждены орденами Мужества посмертно. В пресс-службе МЧС в ответ на запрос ТАСС сообщили, что действия руководителей тушения этого пожара, а также личного состава были исследованы. "Вопросы соблюдения правил по охране труда в подразделениях ФПС ГПС рассмотрены в рамках расследования несчастного случая соответствующей комиссией ГУ МЧС России по Москве. Вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела и подлежат правовой оценке в рамках его рассмотрения", - сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что министерство оказывает помощь семьям погибших сотрудников.

Первый приговор

Как сообщил ТАСС бывший начальник управления государственной противопожарной службы ГУВД Москвы (1996-2003 годы), председатель совета ветеранов ГУ МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Леонид Коротчик, этот приговор станет первым в истории пожарной охраны. Среди пожарных данное уголовное дело уже вызвало резонанс. "Все эксперты пожаротушения, сотрудники пожарной охраны, ее ветераны, коллеги обвиняемых не согласны с предъявленным обвинением Ширлину и Барсукову, которые действовали в соответствии со складывающейся обстановкой на пожаре. При этом следствие проигнорировало мнение экспертов, которые объективно представляют себе ситуацию, и знают, как действуют пожарные в подобных ситуациях", - сказал Коротчик.

Вдова погибшего полковника Александра Юрчикова Людмила сообщила ТАСС, что друзья считали ее супруга мастером тушения пожаров на крыше. "Мне сложно сказать, кто виноват в данной трагедии. Искать крайних я считаю неправильным, их работа - это риск. Они все - и погибшие пожарные, и те, кого теперь пытаются судить, - выбрали героическую профессию, без которой мой муж не видел смысла жизни, как и многие из его друзей. Любой из пожарных мог оказаться на их месте, независимо от должности и звания, потому что они каждую минуту рискуют своей жизнью. И мы, их близкие, должны это понимать", - сказала Юрчикова.