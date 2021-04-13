СМИ: убитый перед парижской клиникой был связан с делами о торговле наркотиками

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчина, застреленный днем в понедельник перед частной клиникой в Париже, был известен полиции в контексте ряда дел, связанных с торговлей наркотиками и убийствами. Об этом сообщил телеканал BFM .

"Речь о 33-летнем мужчине, он известен полиции с плохой стороны, в частности по делам о торговле наркотиками. Также он известен в контексте дел, связанных с убийствами в составе преступной группы и участии в преступной деятельности", - сообщила корреспондент телеканала со ссылкой на источник в полиции.

Ранее неизвестный расстрелял двух человек у входа в частную клинику имени Анри Дюнана в XVI округе на западе Парижа. Эта клиника принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста. Один из пострадавших погиб - нападавший выстрелил ему дважды в голову, когда он лежал на земле.

Другая пострадавшая - 33-летняя сотрудница службы безопасности клиники - находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ее ранило случайной пулей, когда мужчина начал убегать в сторону клиники и убийца промахнулся, стреляя в него. По словам очевидцев, стрелявший действовал хладнокровно и скрылся с места преступления пешком, а через 500 м сел на скутер. Пока нет информации о его личности, преступник был одет в черное, голову скрывал капюшон.

Прокуратура Парижа открыла расследование в связи с убийством и покушением на убийство. Как сообщил ТАСС представитель ведомства, у следствия пока нет оснований передавать дело антитеррористической прокуратуре.