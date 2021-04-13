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В ДТП с участием автобуса в Перу погибли 20 человек

Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести

БОГОТА, 13 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, которое случилось в центральной части Перу. Об этом в понедельник сообщила газета El Commercio.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в провинции Сиуас (центральный регион Анкаш). Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги. В результате ДТП 18 пассажиров погибли на месте, еще двое умерли по дороге в больницу. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование.

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