В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 3,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник зарегистрировали в водной акватории Сахалинской области два землетрясения магнитудой до 3,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Татарском проливе рядом с южной оконечностью Сахалина. Глубина очага составила 5 км. Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло рядом с островом Итуруп Большой Курильской гряды. Глубина очага - 129 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, подземные толчки жителями региона не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.