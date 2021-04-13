В Приморье таможня перекрыла канал пересылки из Казахстана препаратов с сибутрамином

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в Приморье перекрыли канал пересылки из Казахстана в Россию препаратов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. Об этом сообщила во вторник пресс-служба таможни.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что в период с июля 2020 года по февраль 2021 года в Россию из Казахстана направлялись посылки с препаратами, содержащими сибутрамин. Контрабандный канал организовал гражданин РФ. Для перемещения через границу и дальнейшей реализации нелегальных препаратов он привлек жительницу Приморского края. Женщина за вознаграждение согласилась получать посылки, хранить и в дальнейшем направлять товар заказчикам по России", - говорится в сообщении.

Также участники группы привлекали для получения посылок других жителей Приморья, не подозревавших об их содержимом. Из незаконного оборота изъято более 10 кг сильнодействующего вещества. Такие препараты ограничены в свободном обращении на территории Российской Федерации, их ввоз на территорию страны физическими лицами с целью реализации запрещен. По факту контрабанды сильнодействующих веществ Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело.