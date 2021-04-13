Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Райт в США умер от огнестрельного ранения

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Данте Райт умер в минувшее воскресенье вследствие огнестрельного ранения. Выводы специалистов приводит в понедельник телекомпания CNN.

Согласно их заключению, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в области груди. С учетом выводов судмедэкспертов по округу Хеннепин (штат Миннесота) инцидент должен расцениваться как убийство.

Сотрудники полиции города Бруклин-Сентер остановили автомобиль 20-летнего Райта в воскресенье из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего один из полицейских выстрелил в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

По словам главы полиции Бруклин-Сентера Тима Гэннона, смерть Райта стала следствием ошибки сотрудницы правоохранительных органов, которая хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из огнестрельного оружия. Она временно отстранена от службы, ее имя пока не разглашается. Инцидент привел к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании темнокожего Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.