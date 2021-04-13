Стрельбу в школе в штате Теннесси открыл один из учащихся

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Стрельба в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси) была устроена одним из учащихся. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте местное бюро расследований.

По данным следствия, примерно в 15:15 по местному времени (22:15 мск) в понедельник полицейские прибыли в одну из школ Ноксвилла в связи с сообщениями о стрельбе. Предполагаемый преступник скрывался в уборной и открыл стрельбу, когда полицейские попытались проникнуть туда.

"Один полицейский открыл ответный огонь, - указывается в сообщении. - Подозреваемый погиб на месте, было установлено, что он являлся учеником".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, несколько, включая полицейского, пострадали. Их жизни ничего не угрожает.