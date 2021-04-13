Группа сотрудников центрального аппарата МЧС выехала на место пожара в Петербурге

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России по поручению министра Евгения Зиничева выехала место пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на Невской мануфактуре", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что тушение пожара на Невской мануфактуре продолжается. В ликвидации последствий задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.