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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Обновлено 

Группа сотрудников центрального аппарата МЧС выехала на место пожара в Петербурге

Сейчас в ликвидации последствий задействованы более 350 человек и 73 единицы техники

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России по поручению министра Евгения Зиничева выехала место пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

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Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на Невской мануфактуре", - сказали в пресс-службе. 

В МЧС добавили, что тушение пожара на Невской мануфактуре продолжается. В ликвидации последствий задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗиничев, Евгений НиколаевичПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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