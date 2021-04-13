Пожар в хостеле рядом с Невской мануфактурой в Петербурге потушили

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пожар в хостеле "Мэрибэль" в Санкт-Петербурге, на который огонь из-за сильного ветра распространился с горящей Невской мануфактуры, потушен. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Пожар в здании хостела, расположенном в 100 м от Невской мануфактуры, потушен на площади 50 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что причиной пожара стал разлет продуктов горения, которые попали на крышу трехэтажного хостела и она загорелась.

Накануне огонь из-за сильного ветра перекинулся с Невской мануфактуры на соседнее здание - хостел на улице Тельмана, из которого эвакуировали 50 человек. Для эвакуированных людей были развернуты два пункта временного размещения.

Пожар на мануфактуре

Пожар в здании Невской мануфактуры начался в понедельник днем. Кровля и межэтажные перекрытия в горящем здании рухнули. В 22:22 пожар удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. метров. При тушении пожара погиб один пожарный, еще трое пострадали. Двое пострадавших пожарных находятся в крайне тяжелом состоянии, их ввели в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60 процентов тела. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибшего пожарного. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим пожарным и родным и близким погибшего сотрудника.

По данным источника ТАСС, при плановой проверке в здании Невской мануфактуры выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрощитовой, уточнил источник.