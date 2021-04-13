СК возбудил дело в отношении гендиректора Невской мануфактуры после пожара

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, в рамках которого задержаны генеральный директор организации и его заместитель. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО "Невская мануфактура". По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения", - сказали в СК.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, согласно актам проверок, проведенным в 2020-2021 годах ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, были выявлены нарушения, в соответствии с которыми эксплуатировать здание не могли, так как оно не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. О результатах проверок было известно руководителям мануфактуры.

В СК считают, что в результате допущенных нарушений днем 12 апреля произошел пожар, при тушении которого погиб один сотрудник МЧС, двое его коллег госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Оно передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

В новость были внесены изменения (10:09 мск) - добавлена информация о проведении проверок в манифактуре ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в 2020-2021 годах