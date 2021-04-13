Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырехлетней девочки при пожаре в квартире в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту смерти девочки 2016 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, пожар в квартире в садовом некоммерческом товариществе "Дружба" произошел вечером в понедельник. Из горевшей квартиры пожарные спасли ребенка, которого затем передали врачам.

По данным СК, девочка скончалась в машине скорой помощи. Следователи выясняют причину пожара.