Суд в Белгородской области назначил три года колонии многодетной матери, убившей младенца

ТАСС, 13 апреля. Прохоровский районный суд приговорил 35-летнюю женщину к трем годам колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

Следственный комитет 9 января 2021 года возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины по подозрению в убийстве новорожденной дочери. Тело ребенка в пакете было обнаружено на сеновале на одной из ферм Белгородской области.

"Приговором Прохоровского районного суда 35-летняя местная жительница, ранее лишенная родительских прав в отношении своих детей, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что 4 января женщина, находясь на ферме в состоянии алкогольного опьянения, родила ребенка, после чего нанесла младенцу травмы, завернула в мешок и спрятала вблизи хозяйственных построек. Позже тело новорожденной обнаружил местный житель. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что младенец родился жизнеспособным.