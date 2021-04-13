СК назвал причину расстрела жителем Тульской области бывшей жены в торговом центре

ТУЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи установили, что причиной расстрела из обреза женщины в одном из торгово-развлекательных центров города Новомосковска в феврале 2021 года стала ссора по телефону с ее бывшим супругом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"По данным следствия, 15 февраля 2021 года в дневное время после ссоры по телефону с бывшей женой обвиняемый взял незаконно хранящийся у него в жилище обрез гладкоствольного ружья и приехал с ним в город Новомосковск, где разыскал бывшую супругу, находившуюся в тот момент на косметической процедуре в салоне, и выстрелил ей в шею. От полученного повреждения 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве, как сообщалось, был задержан 15 февраля, а 17 февраля арестован в рамках расследования уголовного дела.

Мужчина обвиняется по статьям "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Убийство". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.