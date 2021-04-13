Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении присяжными дела боевика Тазиева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Присяжные не будут рассматривать дело главы преступного сообщества на Северном Кавказе Али Тазиева, обвиняемого в совершении нападений на сотрудников полиции, военнослужащих и жителей Ингушетии. Соответствующее ходатайство защиты было отклонено Южным окружным военным судом, где во вторник состоялось предварительное слушание по делу, сообщил ТАСС представитель суда.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о рассмотрении дела Тазиева присяжными", - сообщили в пресс-службе. К рассмотрению дела по существу, по словам собеседника, суд приступит 27 апреля.

В феврале Главное следственное управление СК РФ по СКФО завершило расследование уголовного дела в отношении Тазиева. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель генпрокурора РФ.

По версии следствия, Тазиев совместно с Доку Умаровым в октябре 2007 года создал преступное сообщество, которым руководил вплоть до июня 2010 года. Он принял участие в актах бандитизма, создании банды в целях нападения на граждан и организации. С сентября 2009-го по март 2010 года в Ингушетии Тазиев неоднократно совершал посягательства на жизнь сотрудников регионального МВД, военнослужащих Минобороны, убийство жителей Назрановского района республики. В результате два человека погибли, 24 пострадали.

В ходе предварительного расследования признаны потерпевшими и допрошены 130 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких родственников. По уголовному делу восемь человек объявлены в федеральный и международный розыск. За совершение данных преступлений с 2011 по 2020 год приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества. Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью. Сейчас проверяется причастность к совершенным преступлениям еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества.

Ранее Тазиев уже был дважды осужден за террористические преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.