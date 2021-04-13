В Хабаровском крае в реке в нацпарке нашли мертвого амурского тигра

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Инспекторы Анюйского национального парка в Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра в реке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила во вторник объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье".

"Во время рейдового мероприятия в районе села Арсеньево в реке Анюй обнаружен труп тигра", - говорится в сообщении. Как сообщил ТАСС источник, тигр был обезглавлен.

Работники парка вытащили труп на берег, чтобы его не унесло дальше, и охраняли до прибытия сотрудников полиции. Затем мертвое животное вывезли с территории национального парка.

"В органах МВД возбуждено уголовное дело. Тигра принесло на территорию парка с ледоходом, откуда - неизвестно. Причина гибели животного не установлена, ведется расследование", - говорится в сообщении. Специалисты в настоящее время проводят необходимые исследования в Уссурийске.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей. Это 95% мировой популяции зверя.